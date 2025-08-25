Tres detenidos por el robo con lesiones en el barrio Toba

Un grave episodio de inseguridad se registró en la madrugada de este lunes en Resistencia, cuando un hombre de 69 años fue sorprendido por un grupo de delincuentes que lo asaltó a mano armada en el barrio Toba, le disparó en una pierna y le robó su motocicleta. Horas después, tras un intenso operativo policial, la moto fue recuperada y tres sujetos terminaron detenidos, uno de ellos señalado como el autor del disparo.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30, cuando Horacio Ramón Toffaletti circulaba en su motocicleta Honda Wave por el pasaje Rioja al 100. Según relató la víctima, cuatro jóvenes vestidos de negro le cerraron el paso en plena calle. Uno de ellos, con buzo gris y capucha, sacó un arma de fuego y lo amenazó: “Dame la moto o te quemo”.

Toffaletti se resistió a entregar el rodado y recibió un golpe en la cabeza con la culata del arma. En medio del forcejeo, el delincuente efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en el pie derecho del hombre, que logró escapar a pie herido. El ladrón se apoderó de la motocicleta y huyó con dirección a calle Juan XXIII.

El damnificado llegó hasta la Comisaría Décima, donde fue asistido por la policía y trasladado en ambulancia al hospital Perrando, donde recibió atención médica.

La investigación y los allanamientos

Tras la denuncia, efectivos de la División Sustracción de Automotores iniciaron un rastrillaje en la zona junto a investigadores de la Policía. Vecinos del barrio Toba y Chirirí señalaron que durante la noche había un grupo de alrededor de diez personas que efectuaban disparos en la vía pública, y mencionaron a un conocido del lugar, Julio César Romero, como posible partícipe.

Pocas horas después, personal de la Comisaría Décima Metropolitana halló la moto robada abandonada en una vivienda utilizada como aguantadero en la intersección de Marcelo T. de Alvear y calle 15, en el barrio Chirirí.

En otro procedimiento, en pasaje Cruz Roja, los uniformados sorprendieron a tres hombres que estaban reunidos en la vereda consumiendo bebidas alcohólicas. Al intentar identificarlos, uno de ellos tomó un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera” e intentó apuntar al móvil policial. La rápida intervención de los efectivos permitió reducirlos y secuestrar el arma, un cuchillo y otra motocicleta.

Los detenidos

Los aprehendidos fueron identificados como:

Alcides Oscar Aguirre Báez , de 36 años, domiciliado en Villa Chica, acusado de ser el autor del robo a mano armada y del disparo contra la víctima.

Julio César Romero , de 36 años, vecino del barrio Toba, imputado por tenencia de arma de fuego de uso prohibido.

Rogelio “Ano” Pichón Martini, de 50 años, también del barrio Toba, acusado de resistencia y atentado contra la autoridad.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 1, a cargo de la Dra. Rita Ingrid Wenner, ordenó que Aguirre sea notificado de su aprehensión por “robo a mano armada con lesiones”, además de “resistencia y atentado contra la autoridad”. Romero quedó imputado por “infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal Argentino”, mientras que Pichón Martini fue notificado por “resistencia y atentado contra la autoridad”.

Peritos del Gabinete Científico realizaron las pruebas de dermotest a los sospechosos para determinar si efectuaron disparos.

Balance

Gracias al rápido accionar policial, se logró recuperar la motocicleta sustraída, detener a tres sospechosos y secuestrar un arma tumbera, un cuchillo y otra moto de procedencia dudosa. La víctima, en tanto, se recupera favorablemente de la herida de bala sufrida en su pie.