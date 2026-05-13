Detienen a un hombre con 200 kilos de carne y armas sin documentación

Un hombre de 51 años fue demorado este miércoles por la mañana, en Puerto Vilelas, luego de ser sorprendido transportando unos 200 kilos de carne y armas de fuego sin ningún tipo de documentación respaldatoria.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana durante un operativo preventivo desplegado en la zona rural camino a Isla El Soto.

Cerca de las 8, los agentes interceptaron un Renault Sandero en el que viajaban el conductor y su hijo menor de edad. Durante el control, los policías detectaron varios bultos cubiertos con bolsas de nylon que contenían una importante cantidad de producto cárnico.

Además, dentro del vehículo hallaron un revólver calibre 32 con cuatro cartuchos y un fusil calibre 308 con su funda correspondiente.

Al ser consultado, el conductor no pudo acreditar la procedencia de la carne ni presentar documentación legal de las armas de fuego, por lo que se dio intervención a la Fiscalía Rural y Ambiental.

Por disposición judicial, se secuestraron el automóvil, las armas, la munición y se procedió al decomiso de toda la carne transportada.

El hombre fue notificado de su aprehensión por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.

En tanto, respecto al adolescente de 16 años que lo acompañaba, intervino la Línea 102 junto al Juzgado de Minoridad y Familia, que ordenó su entrega a la madre tras verificarse el vínculo familiar.