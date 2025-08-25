Un hombre con prisión domiciliaria disparó contra un patrullero en Resistencia y huyó con una escopeta

Momentos de tensión se vivieron en la noche del domingo en el barrio San Cayetano, cuando un hombre con prisión domiciliaria efectuó disparos contra un móvil policial y luego escapó en moto portando un arma de fuego.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:40 del domingo, en inmediaciones de las calles 223 y 210 (Quinta 46). Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría Sexta acudieron al lugar tras un aviso del 911 que advertía que Carlos Nazar, residente en la zona y con arresto domiciliario, estaba realizando disparos con un arma.

Cuando el personal llegó a la vivienda, Nazar se encontraba en la vereda y, sin mediar palabra, abrió fuego con una escopeta contra el patrullero identificado como PT 668. Los policías intentaron descender del vehículo, pero nuevamente recibieron un disparo, lo que obligó a replegarse.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó refuerzo y arribaron al lugar móviles de la misma comisaría, de la División Patrulla Preventiva y del C.O.M., bajo la supervisión del comisario principal Ramón Zarza. Mientras se resguardaba el perímetro, un hombre salió de la vivienda, subió a una motocicleta de 125 cc color negro y huyó a gran velocidad portando lo que, según vecinos, sería la misma escopeta utilizada en el ataque.

Si bien fue perseguido por uno de los móviles, logró perderse de vista.

La Fiscalía N° 4, a cargo del doctor Valero, dispuso que se recepcionen denuncias al personal policial interviniente y que las actuaciones sean elevadas para su análisis.

Antecedentes del prófugo

Carlos Hernán Nazar cumple condena con prisión domiciliaria y tobillera electrónica por dos causas:

Ejecución de pena efectiva , Exp. N° 10605/2024-2, bajo jurisdicción del Juzgado de Ejecución Penal a cargo del Dr. Daniel Enrique.

Robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con lesiones leves, Expte. N° 3852/2023-2, Secretaría N° 2.

La policía continúa con las tareas investigativas para dar con el paradero del prófugo y recuperar el arma utilizada en el ataque.