Descubren un túnel de fuga en una cárcel de Santa Fe y cierran un pabellón VIP

Un operativo de control sorpresa realizado durante la madrugada del domingo en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero, Santa Fe permitió frustrar un presunto plan de fuga de internos de alto perfil. Durante una inspección de rutina, agentes del Servicio Penitenciario de la provincia detectaron el inicio de un túnel dentro de un pabellón considerado «VIP», donde se alojan detenidos vinculados a causas por narcotráfico y sicariato.

Según informaron fuentes oficiales, el boquete hallado tenía aproximadamente 40 centímetros de ancho, 50 de largo y unos 70 de profundidad , lo que permitió presumir que se trataba del comienzo de una excavación destinada a facilitar una posible fuga.

El hallazgo y el operativo

Además del túnel en formación, durante la requisa el personal penitenciario secuestró un arma blanca de fabricación casera de unos 40 centímetros de longitud. El procedimiento contó con la participación del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), que reforzó el despliegue de seguridad dentro del penal.

Tras el hallazgo, las autoridades ordenaron el cierre preventivo del pabellón para avanzar con peritajes y determinar el alcance de la maniobra, además de establecer posibles responsabilidades entre los internos alojados en ese sector.

El mensaje del Gobierno santafesino

Desde el Gobierno de Santa Fe destacaron que el descubrimiento fue resultado de un esquema de controles preventivos que incluye requisas aleatorias y el uso de tecnología de escaneo dentro de las cárceles.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri , aseguró que este tipo de procedimientos forman parte de una nueva política de control penitenciario. «Se terminó la etapa en la que los presos hacían lo que querían mientras la sociedad padecía las consecuencias», afirmó.

Además, adelantó que en los próximos meses se pondrán en funcionamiento nuevas unidades penitenciarias con el objetivo de reforzar la capacidad de vigilancia y endurecer el control sobre los internos de mayor peligrosidad.