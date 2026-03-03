Villa San Martín y el objetivo de volver a festejar,recibe a Bochas, a las 21,30.

El tricolor afrontará en la noche de hoy un nuevo compromiso de local en el marco de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol. Su adversario será Bochas de Colonia Caroya, a partir de las 21,30 horas, en el estadio de calle Saavedra 135.

Los dos llegan con la necesidad de recuperarse tras las sendas derrotas sufridas en la anterior actuación. Los de Resistencia contra Barrio Parque y los cordobeses ante San Martín. De manera, que ese objetivo los hará desplegar todo su potencial al máximo, y podrán brindar un juego lleno de matices.

Villa se encuentra hoy en la undécima posición de la tabla luego de la última derrota a manos de Barrio Parque con un promedio de 50 por ciento, teniendo en cuenta que afrontó 24 presentaciones de las cuales se impuso en 12 y perdió en las otras 12.

El equipo que conduce técnicamente Eduardo Jápez, intentará retomar la senda del triunfo con la finalidad de mantenerse expectante de cara a los play off. Basa su andar en Maximiliano Martín, quien viene de una lesión y va retomando el ritmo, más el goleo de Estéfano Simondi, la intensidad de Fabio Vieta y Florito, y el desequilibrio en la zona pintada que aporta el brasileño Gusmao.

Por su parte, Bochas, marcha en la octava posición, viene de caer contra Comunicaciones, y tras jugar 27 encuentros, ganó 14 y perdió 13.

En su plantel tiene a valores interesantes, entre los que marcan el funcionamiento, aparece Segura, el goleo de Edwards, más la intensidad de Jure, y el desequilibrio que generan Frontera y Walton. Para el recambio se encuentran los buenos valores como Hateluk, Ramallo, Garate y Ligoria.