Viernes lluvioso y con alerta por tormentas en cinco zonas del Chaco

Desde la madrugada se registró una intensa lluvia con fuerte actividad eléctrica sobre Resistencia y alrededores. El SMN emitió un alerta amarrilla por tormentas para cinco departamentos de la provincia.

Para Resistencia se espera hoy una mínima de 16°C y máxima de 22°C, con tormentas fuertes por la mañana y tormentas aisladas por la tarde. Viento del este.

En tanto, la alerta amarilla por tormentas abarca a los departamentos Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.