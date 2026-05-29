Viernes lluvioso y con alerta por tormentas en cinco zonas del Chaco

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Desde la madrugada se registró una intensa lluvia con fuerte actividad eléctrica sobre Resistencia y alrededores. El SMN emitió un alerta amarrilla por tormentas para cinco departamentos de la provincia.

Para Resistencia se espera hoy una mínima de 16°C y máxima de 22°C, con tormentas fuertes por la mañana y tormentas aisladas por la tarde. Viento del este.

En tanto, la alerta amarilla por tormentas abarca a los departamentos Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.

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