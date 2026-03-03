Por primera vez una mujer presidirá la Sociedad Rural del Chaco

Mariela Martínez Zampa se convirtió en la primera mujer en presidir la Sociedad Rural del Chaco. El domingo pasado la institución realizó su asamblea ordinaria en el predio ubicado por ruta nacional 11, kilómetro 1028, en Margarita Belén, donde se concretó la renovación parcial de autoridades mediante lista única.

La elección confirmó la continuidad del mismo grupo de trabajo que venía conduciendo la entidad, con la incorporación de nuevos integrantes y la permanencia de varios vocales titulares. Desde el espacio ganador remarcaron que la prioridad será ejecutar proyectos pendientes y fortalecer los servicios para asociados vinculados al sector productivo y logístico.

Comisión directiva: integración y roles

La nueva conducción quedó conformada con Roberto Javier Codutti, como tesorero; Marcos Pastori, como vocal primero; Teresa Portal, como vocal cuarta; Martín Beveraggi, como vocal quinto; y Lucas Bravo, como vocal octavo. Como vocales suplentes se sumaron Dimas Picón, Sofía Augusto, Gastón Conrado Firpo y Mercedes Bogado.

En tanto, continúan en sus cargos los vocales titulares Adrián Mario Pegoraro, Noel Geraldine Boronat, Hugo Paulino Durán y Sergio Gustavo Alaez, mientras que la vicepresidencia permanecerá vacante. Esta estructura busca combinar experiencia institucional con nuevas incorporaciones para sostener la dinámica de trabajo colectivo.

Una gestión participativa

La flamante presidenta señaló que encabezar la institución representa «un gran honor» y también «una gran responsabilidad», y aseguró que su objetivo será desempeñarse con compromiso profesional y apertura hacia los socios. Subrayó además que la conducción se propone ampliar exposiciones de alcance nacional y sumar prestaciones destinadas a productores y trabajadores vinculados al sector.

Según explicó, el rasgo distintivo del ciclo que comienza es la consolidación de un esquema de decisiones consensuadas. Afirmó que el modelo de conducción evolucionó desde un sistema «absolutamente presidencialista» hacia uno «100% democrático», en el que los temas se debaten en reuniones periódicas y todos los miembros pueden opinar antes de definir resoluciones.

Proyectos, identidad y metas

La nueva gestión adelantó que impulsará iniciativas orientadas al crecimiento de la entidad, con foco en servicios, capacitación y generación de espacios de intercambio para el sector agropecuario. Entre las metas se encuentra fortalecer la presencia institucional mediante eventos, exposiciones y actividades que potencien la visibilidad productiva provincial.

Martínez Zampa también destacó la dimensión cultural del trabajo rural y su vínculo personal con esa tradición, señalando que la pasión por la actividad y el respeto por quienes producen son valores centrales de su conducción. En esa línea, convocó a los socios a sumarse con propuestas y participación activa para sostener el desarrollo institucional.