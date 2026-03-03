Decomisaron casi un kilo y medio de cocaína en un control en Basail

En un nuevo procedimiento contra el narcomenudeo y el tráfico de estupefacientes, personal de la Comisaría de Basail, interceptó un vehículo que transportaba una importante cantidad de cocaína.

El operativo se concretó cerca de las 23:00 en la planta urbana de Basail, donde fue demorado un Volkswagen Trend gris, conducido por un hombre de 27 años, acompañado por otro de 28, ambos domiciliados en la provincia de Santa Fe.

Durante la inspección, los efectivos hallaron en el asiento delantero una mochila negra que contenía un paquete rectangular amarillo y tres bolsas de polietileno con sustancia blanquecina. Tras la intervención de la División Microtráfico y la correspondiente prueba de campo, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 1,477 kilogramos.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Resistencia, se notificó la detención de ambos ocupantes y se procedió al secuestro de la sustancia, el vehículo, teléfonos celulares y documentación.

Desde la fuerza remarcamos que este procedimiento demuestra que la Policía del Chaco sabe quiénes intentan ingresar droga y desde dónde la traen, reforzando controles y tareas de inteligencia en todo el territorio. En ese marco, destacaron que la provincia se consolida como una tierra hostil para el narcotráfico, donde cada intento de circulación ilegal es detectado y neutralizado.