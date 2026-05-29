CHOQUE ENTRE DOS COLECTIVOS

Ocurrió alrededor de las 5 entre Ruta 11 y Alvear, hay un lesionado leve

Esta mañana, los efectivos de la Comisaria Undécima acudieron a la intersección de Ruta 11 y Avenida Alvear donde habría ocurrido un accidente de tránsito.

Al llegar constataron una colisión entre un colectivo de larga distancia de la empresa Crucero del Norte, venía desde Asunción para arribar a Resistencia, en dicho vehículo iban 14 pasajeros y su chofer, ninguno resultó con lesiones.

La otra parte se trata de un colectivo de transporte urbano de la línea 107 de la empresa ERSA, en la cual viajaban el chofer y 8 pasajeros. Solo uno de ellos, un hombre de 55 años, manifestó estar lesionado. Se solicitó ambulancia y división criminalística para el peritaje.

Se contó con la colaboración Policía Caminera para el desvío del tránsito.