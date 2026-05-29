Anses confirmó cuánto cobrarán los jubilados en junio con aumento, bono y aguinaldo

La actualización será del 2,58% y se aplicará junto al medio aguinaldo y al bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos. Un jubilado que cobra la mínima recibirá cerca de $675 mil en bruto durante junio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este viernes el aumento de junio para jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales. El incremento será del 2,58%, porcentaje que surge de la inflación de abril informada por el INDEC y que impactará también en asignaciones y pensiones.

La actualización fue establecida mediante la Resolución 139/2026 y se aplicará bajo el esquema de movilidad mensual vigente desde el año pasado, que ajusta los haberes previsionales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con la nueva suba, la jubilación mínima pasará a $403.317,99, mientras que el haber máximo llegará a $2.713.948,17.

Cuánto cobrará un jubilado con la mínima en junio

Además del aumento mensual, ANSES pagará el medio aguinaldo y mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos.

De esta manera, un jubilado que cobra la mínima recibirá en junio:

Haber mensual: $403.317,99

Medio aguinaldo: $201.658,99

Bono extraordinario: $70.000

En total, el ingreso bruto alcanzará aproximadamente los $674.976,98.

En tanto, quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán cerca de $553.981,59, mientras que los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) recibirán alrededor de $493.483,90 entre haberes, aguinaldo y bono.

El bono seguirá congelado

Aunque el Gobierno confirmó el nuevo aumento para junio, el bono extraordinario continuará fijado en $70.000, sin actualizaciones desde marzo de 2024.

Especialistas en materia previsional advierten que el refuerzo perdió capacidad de compra frente a la inflación acumulada y que hoy representa una porción menor del ingreso total de los jubilados.

El incremento de junio toma como referencia el IPC de abril, que fue del 2,58%, según los últimos datos difundidos por el INDEC.

ANSES difundirá en los próximos días el calendario completo de pagos correspondiente a junio para jubilados, pensionados, AUH y demás prestaciones sociales. Las fechas estarán organizadas según la terminación del DNI.