Villa San Martín fue más efectivo en Jujuy y pasó a octavos

Villa San Martín se metió en la siguiente instancia de La Liga Argentina luego de vencer como visitante a Jujuy Básquet 80-72 en el quinto punto de la serie de Reclasificación. El encuentro se jugó en el estadio «Federación» y fue controlado por José Domínguez y Ariel Mukdsi. Los parciales fueron: 22-28, 20-11, 11-20 y 19-21.

Fue parejo como toda la serie, pero en el último punto, el «tricolor» cometió menos errores y sacó pasaje a los octavos de final dejando en el camino a un rival complicado, que tuvo un pobre porcentaje desde la línea de simple que a la larga terminó siendo determinante.

De entrada, la visita marcó diferencia con tres triples seguidos de Florito, después reguló más allá que los «cóndores» acortaron diferencias en un marcador que terminó 28 a 22.

El segundo chico fue similar, aunque Jujuy Básquet ajustó la defensa, trabajó mejor las transiciones y comenzó a hacer diferencia logrando la igualdad en el marcador en 39 cuando quedaba un minuto para el final con un triple de Conti que luego amplió el local para cerrar el primer tiempo 42 a 39.

En el regreso, la visita salió mejor efectivo, otra vez comenzó a sacar ventaja con un Gago que manejó los tiempos, anotó 20 puntos, y el acompañamiento de Vieta, máximo anotador de la noche con 21 puntos, y en la zona pintada de Gusmao. Jujuy Básquet fue un manojo de nervios, perdió la marca y otra vez tuvo un pobre goleo, solamente 11 puntos, por lo que se fueron al descanso corto 59-53.

En el final, Villa San Martín sostuvo la ventaja, de a poco comenzó a construir la victoria ante lo dirigidos por Guillermo Tasso que intentaban acortar diferencias en el marcador, pero otra vez un par de bolas mal jugadas y la poca efectividad desde la línea de simples, costaron caro. Villa San Martín cerró la victoria 80 a 72 por carácter y sobre todo, porque Eduardo Japez, entrenador «tricolor» supo leer el partido en los momentos justos.