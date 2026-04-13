Resistencia: boqueteros ingresan en reconocida juguetería y librería

Un violento robo con modalidad de boqueteros sacudió a la ciudad de Resistencia. Delincuentes irrumpieron en el centro de distribución de La Llave Chaco, ubicado en ruta nacional 11, kilómetro 1005,9, propiedad de Samuel Gilbart (44), y se llevaron computadoras, televisores, celulares y dinero en efectivo.

Horas más tarde, la Policía halló una caja fuerte violentada con tarjetas y pertenencias del propietario. Sin embargo, el damnificado no pudo precisar la cantidad de dinero que sustrajeron los boqueteros.

Los ladrones se llevaron cinco computadoras, un televisor de 43 pulgadas, cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo, cuyo monto aún no pudo ser precisado.

El establecimiento cuenta con cámaras de seguridad y se dio intervención inmediata al Departamento de Investigaciones.

El hecho generó alarma en la zona, ya que se trata de un golpe contra un centro neurálgico de distribución comercial.

El robo

En la madrugada del 12 de abril, a la 1.20, durante recorridas preventivas en avenida 25 de Mayo y ruta 11, efectivos observaron a un hombre que, al notar la presencia policial, arrojó una bolsa y huyó por un descampado.

Horas después del hecho, los agentes lograron interceptar a un sospechoso con elementos robados al comerciante. Pero el sujeto logró escapar y abandonó parte de las cosas.

Dentro de la bolsa se halló una caja fuerte de hierro, blanca, con la puerta violentada. En su interior había un celular Samsung dañado, un juego de llaves, un minicontrol remoto y múltiples tarjetas de crédito y débito pertenecientes a Gilbart, incluyendo plásticos de Banco del Chaco, Nación, HSBC, Comafi, Corrientes, Credicoop y Mercado Pago.

Los elementos fueron secuestrados en presencia de testigos y entregados a la guardia, mientras la fiscal de turno número 2, Ana González de Pacce, dispuso varias medidas tendientes a dar con los responsables del hecho.