Los «Angeles del Puente » salvaron a un joven que intentó tirarse al Río el Domingo

Efectivos de Gendarmería Nacional intervinieron sobre el viaducto interprovincial alrededor de las 14:30 de este domingo.

Integrantes de la Sección Seguridad «Puente General Belgrano» advirtieron que un hombre mayor de edad presentaba intenciones de arrojarse a las aguas del río Paraná.

Intervino personal de la fuerza federal, con asiento en Corrientes Capital, y logró persuadirlo para que abandone su actitud. Se trata de un joven de 26 años con domicilio en el barrio Anahí de la vecina provincia.

Tras estabilizarlo en el lugar, se hizo presente una comisión de la Policía provincial. Lo retiró hacía la Comisaría Primera para su atención y contención.