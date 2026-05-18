Villa San Martín fortalece el trabajo integral en sus formativas con talleres de psicología aplicada al deporte

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Psicología Aplicada al Deporte de la institución, tiene como objetivo acompañar el desarrollo emocional y mental de los jóvenes deportistas, promoviendo hábitos saludables y brindando herramientas para afrontar diferentes situaciones tanto dentro como fuera de la cancha.

Estos encuentros forman parte de un trabajo cada vez más importante dentro del deporte actual, donde la salud mental y el acompañamiento psicológico cumplen un rol clave en la formación de los atletas. Además del aspecto competitivo, el club busca fortalecer valores fundamentales como el compromiso, la responsabilidad, el compañerismo y el manejo de las emociones.

La implementación de este tipo de espacios marca también un paso importante para el deporte chaqueño, ya que refleja el crecimiento de una mirada más integral sobre la formación de los jóvenes deportistas en la provincia. El acompañamiento psicológico y emocional comienza a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro de las instituciones, entendiendo que el bienestar mental es tan importante como el rendimiento físico y deportivo.

Con estas acciones, Villa San Martín reafirma su compromiso con el desarrollo integral de sus formativas y se posiciona como una institución que apuesta no solo al crecimiento deportivo, sino también al cuidado y la formación personal de sus atletas.