Federal A: Sarmiento cayó por goleada ante Sol de América
Sarmiento perdió 3 a 0 este domingo ante Sol de América, en Formosa, por la fecha 9 del Torneo Federal A de fútbol, y sigue sin conocer la victoria en lo que va del campeonato.
Los goles del conjunto formoseño fueron convertidos por Bruno Di Martino, a los 17 minutos de juego, y Sebatián Jiménez, en dos ocasiones, a los 31 minutos del segundo tiempo, de penal, y a los 34 del complemento.
Fue la presentación de Raúl Valdez como DT del Decano, tras la salida de Roberto Marioni.
De esta manera, el Decano suma sólo 6 puntos, producto de seis empates y dos derrotas, y quedó octavo, con la misma cantidad de puntos que Sarmiento de La Banda, pero con mejor cantidad de goles a favor.
En la próxima fecha, Sarmiento visitará a Juventud Antoniana de Salta.
RESULTADOS FECHA 9
- Juventud Antoniana 0 – Boca Unidos 0
- Bartolomé Mitre 2 – San Martín 0
- Sol de América 3 – Sarmiento 0
- Sarmiento (LB) 1 – Tucumán Central 0
- Libre: Defensores de Vilelas
POSICIONES – ZONA B
- Sol de América 16
- Bartolomé Mitre 15
- San Martín 14
- Juventud Antoniana 11
- Defensores de Vilelas 10
- Tucumán Central 10
- Boca Unidos 9
- Sarmiento 6
- Sarmiento LB 6