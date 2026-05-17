Federal A: Sarmiento cayó por goleada ante Sol de América

Sarmiento perdió 3 a 0 este domingo ante Sol de América, en Formosa, por la fecha 9 del Torneo Federal A de fútbol, y sigue sin conocer la victoria en lo que va del campeonato.

Los goles del conjunto formoseño fueron convertidos por Bruno Di Martino, a los 17 minutos de juego, y Sebatián Jiménez, en dos ocasiones, a los 31 minutos del segundo tiempo, de penal, y a los 34 del complemento.

Fue la presentación de Raúl Valdez como DT del Decano, tras la salida de Roberto Marioni.

De esta manera, el Decano suma sólo 6 puntos, producto de seis empates y dos derrotas, y quedó octavo, con la misma cantidad de puntos que Sarmiento de La Banda, pero con mejor cantidad de goles a favor.

En la próxima fecha, Sarmiento visitará a Juventud Antoniana de Salta.

RESULTADOS FECHA 9

  • Juventud Antoniana 0 – Boca Unidos 0
  • Bartolomé Mitre 2 –  San Martín 0
  • Sol de América 3 – Sarmiento 0
  • Sarmiento (LB) 1 – Tucumán Central 0
  • Libre: Defensores de Vilelas

POSICIONES – ZONA B

  1. Sol de América 16
  2. Bartolomé Mitre 15
  3. San Martín 14
  4. Juventud Antoniana 11
  5. Defensores de Vilelas 10
  6. Tucumán Central 10
  7. Boca Unidos 9
  8. Sarmiento 6
  9. Sarmiento LB 6

