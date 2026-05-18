Mario Ishii pidió declarar la emergencia humanitaria y sanitaria: “La gente necesita respuestas urgentes”

A través de un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, Ishii aseguró que hospitales y centros de salud atraviesan un escenario crítico debido a la falta de vacunas, medicamentos, insumos y profesionales médicos.

“Cuando está en riesgo la salud y la vida de la gente, el Estado tiene la obligación de actuar y dar respuestas”, sostuvo el dirigente, quien remarcó que la situación “no es una discusión electoral ni partidaria”.

En ese sentido, advirtió que “no se puede llegar al invierno con hospitales colapsados”, y denunció demoras en la llegada del programa IRAB y del Plan Remediar a distintos centros sanitarios.

Además, afirmó que solamente se logró vacunar al 10% de la población, algo que calificó como “histórico y extremadamente grave” en un contexto donde las enfermedades respiratorias comienzan a multiplicarse.

Ishii también puso el foco en la crisis de salud mental y alertó sobre el incremento de cuadros de depresión, consumo problemático y suicidios, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, cuestionó la situación financiera de los municipios y señaló que las intendencias reciben menos coparticipación mientras afrontan mayores responsabilidades sociales y sanitarias.

“Hay obligaciones que corresponden a Nación y Provincia, y no pueden seguir descargándose sobre los municipios sin recursos”, manifestó.

Finalmente, el dirigente pidió dejar de lado las disputas políticas y reclamó medidas urgentes para afrontar la crisis sanitaria. “La gente no necesita relatos ni excusas: necesita vacunas, medicamentos, médicos, atención en salud mental y respuestas urgentes para proteger su vida”, concluyó.

EL TEXTO COMPLETO DE MARIO ISHII

Hice un proyecto de ley que está a favor de resguardar la vida de las personas. Por eso propuse declarar la emergencia humanitaria y sanitaria. Esto no es una bandera partidaria ni una discusión electoral. Cuando está en riesgo la salud y la vida de la gente, el Estado tiene la obligación de actuar y dar respuestas.

No se puede llegar al invierno con hospitales y centros de salud colapsados, sin vacunas, sin insumos, sin medicamentos, con falta de profesionales y sin camas suficientes para atender a la población. El programa IRAB todavía no llegó y el Programa Remediar de Nación tampoco está llegando como corresponde a los centros de salud.

Como consecuencia de la falta de vacunas y de insumos básicos, solamente se pudo vacunar al 10% de la población. Es un hecho histórico y extremadamente grave que las vacunas no estén llegando cuando el invierno ya se aproxima y las enfermedades respiratorias comienzan a multiplicarse.

A esto se suma otra realidad que muchos prefieren callar: la crisis de salud mental. Hoy tampoco se está dando respuesta suficiente en atención psicológica y psiquiátrica, mientras aumentan los cuadros de depresión, consumo problemático y suicidios en todo el país y especialmente en la Provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, las intendencias reciben menos coparticipación y cada vez más responsabilidades para contener una demanda social y sanitaria que crece todos los días. Hay obligaciones que corresponden a Nación y a Provincia, y no pueden seguir descargándose sobre los municipios sin recursos.

Querer esconder esta crisis detrás de una pelea política es una forma de encubrir negligencias y responsabilidades institucionales. No se puede disfrazar una emergencia humanitaria como un debate partidario para evitar hacerse cargo. La gente no necesita relatos ni excusas: necesita vacunas, medicamentos, médicos, atención en salud mental y respuestas urgentes para proteger su vida.