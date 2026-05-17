Zdero anunció nuevas obras para el Club Sportivo de Charata

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En su visita a Charata, el gobernador Leandro Zdero recorrió las instalaciones del Club Sportivo, donde recientemente se construyó el muro perimetral, y firmó un nuevo convenio para la ejecución de vestuarios y baños linderos a la cancha.

En ese marco, el mandatario provincial destacó el rol social que cumplen los clubes y remarcó el apoyo permanente del Estado.

Junto al presidente del club Sportivo, Miguel Quintana, Zdero valoró la tarea de contención que realizan las instituciones deportivas con los niños y los jóvenes.

«Queremos que los clubes contengan a los chicos y exalten valores como el compañerismo, el respeto y la solidaridad. Detrás de cada chico hay una familia acompañando y eso también es fundamental», sostuvo.

A su turno, Quintana agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó la importancia de las obras para la institución, que este año cumple 20 años de vida. «Es un club muy humilde y estas obras son una necesidad para nuestros chicos y para las categorías que hoy están compitiendo. Agradecemos infinitamente al gobernador, a Lotería Chaqueña y a todo el equipo de trabajo por acompañarnos», expresó Quintana.

El convenio permitirá continuar mejorando las instalaciones del club y fortalecer el trabajo deportivo y social que realiza la institución con niños y jóvenes de distintos barrios de Charata.

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