Chaco realizó el primer fogón ‘Soy Joven’ del año en La Verde

El Gobierno del Chaco, a través de la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante este fin de semana, en La Verde, el primer Fogón “Soy Joven” del año, una propuesta que reunió a cientos de jóvenes de distintas localidades de la provincia en una jornada de formación, intercambio cultural y expresión artística.

La actividad se desarrolló en el marco del Programa “Soy Joven” y contó con la participación de jóvenes de Capitán Solari, Lapachito, Colonia Elisa, Makallé, Colonia Popular, Laguna Blanca, Presidencia de la Plaza y La Escondida, consolidando un espacio federal de encuentro e integración juvenil.

En articulación con Instituto de Cultura del Chaco, durante la jornada se desarrollaron talleres intensivos de Música, Danza, Teatro y Artes Visuales, con especial enfoque en fotografía. Además, los participantes formaron parte de “Destino Joven”, una recorrida guiada destinada a conocer y poner en valor la historia y la identidad de la localidad anfitriona.

Uno de los momentos más significativos fue el tradicional encendido del fogón, espacio pensado para promover el encuentro, la reflexión y el intercambio de experiencias entre jóvenes de diferentes localidades. Como cierre de las actividades formativas, cada taller realizó una presentación en vivo donde los participantes compartieron el trabajo desarrollado durante el día. El evento contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; el secretario General de la Gobernación, Julio Ferro; la subsecretaria de Políticas Sociales Integrales Ñachec, Tamara Silvestri; y el intendente de La Verde, Federico Peón, junto a concejales y referentes provinciales y locales.

Por su parte, el subsecretario de Juventud, Everest Jovanovich, destacó la importancia de generar espacios de formación y contención para los jóvenes chaqueños. “Estos encuentros permiten impulsar oportunidades reales para la juventud y fortalecer la integración entre chicos de distintas localidades, promoviendo el talento, la identidad cultural y el sentido de pertenencia”, expresó.

La jornada también contó con un importante despliegue artístico. El escenario recibió a la productora “Enjoy The Music”, con la participación de DJ Maidici Alanis y bailarines en vivo.

Más tarde se presentó Valentina Gimenez Biano, conocida artísticamente como “La Taninera del Chamamé”, quien emocionó al público con su repertorio. El cierre estuvo a cargo de la academia Expresarte de Emma Arancibia, que presentó la producción “Refugios El Musical”.