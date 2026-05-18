For Ever resistió en Buenos Aires y rescató un empate sin goles ante Defensores

Chaco For Ever igualó sin goles este lunes ante Defensores de Belgrano, como visitante, por la fecha 14 de la Primera Nacional, y sigue último en la Zona A, perdiendo la categoría.

n un partido cerrado, trabado y con escasas situaciones claras, Chaco For Ever consiguió un empate sin goles ante Defensores de Belgrano en Buenos Aires, por una nueva jornada de la Primera Nacional 2026. El conjunto chaqueño resistió en el estadio Juan Pasquale y terminó sumando un punto que, si bien no modifica demasiado su incómoda situación en la tabla, sirve para cortar la inercia negativa fuera de casa.

El «Negro» volvió a evidenciar problemas en la generación de juego y en la definición, una constante que lo viene acompañando en gran parte del campeonato. Sin embargo, mostró orden defensivo y logró sostener el cero ante un rival que tampoco encontró los caminos para quebrar el marcador.

El desarrollo fue equilibrado y de mucha fricción en la mitad de la cancha. Defensores intentó asumir el protagonismo aprovechando su localía, mientras que For Ever apostó a mantenerse compacto y salir rápido de contraataque. Las ocasiones netas fueron escasas y el 0-0 terminó reflejando lo ocurrido dentro del campo.

Con este resultado, Defensores de Belgrano llegó a 17 puntos y se mantiene en la décima colocación del Grupo A, mientras que Chaco For Ever suma apenas 9 unidades y continúa en el fondo de la tabla, todavía lejos de encontrar regularidad en el certamen.

Ahora, el conjunto de Villa San Juan tendrá una nueva oportunidad para recuperarse cuando reciba el próximo domingo 24 a Deportivo Madryn, uno de los protagonistas de la zona y actualmente ubicado en el sexto puesto. El encuentro se jugará desde las 16 en el estadio «Gigante de la Avenida», donde el elenco chaqueño buscará conseguir apenas su segunda victoria de la temporada.