Villa Río Negro: el centro de salud fue remodelado y ya funciona con casi toda su aparatología

La directora del Centro de Salud Villa Río Negro, la licenciada Claudia Bovero, brindó detalles sobre el estado actual del establecimiento tras las recientes obras de refacción y la incorporación de equipamiento médico.

En diálogo radial, confirmó que el edificio fue objeto de importantes mejoras estructurales. “Hubo remodelación y ampliación de consultorios, además de una reparación integral que va desde el techo hasta el piso”, explicó, destacando la puesta en valor del antiguo centro de salud.

En cuanto a la aparatología, Bovero señaló que la mayoría de los equipos ya se encuentran en funcionamiento. Sin embargo, indicó que el servicio de radiología aún no está operativo debido a requisitos técnicos necesarios para la instalación de un nuevo equipo adquirido por el Ministerio de Salud. Entre ellos, mencionó la necesidad de reforzar con plomo una de las paredes y adecuar la potencia eléctrica del lugar. “El equipo ya está adquirido, pero resta completar esas especificaciones para que pueda comenzar a funcionar”, precisó.

Respecto a otras áreas, aseguró que el centro cuenta con servicios activos de laboratorio, ecografía, cardiología y kinesiología, todos con su correspondiente equipamiento. Sobre este último sector, aclaró que no presenta problemas estructurales graves, aunque reconoció que tras las últimas lluvias intensas se detectó una filtración menor, ya informada a los responsables de la obra para su pronta reparación.

Finalmente, la directora se refirió a la provisión de medicamentos, indicando que el stock se mantiene en niveles adecuados gracias al abastecimiento de programas como Remediar y el sistema de farmacia central. En ese sentido, adelantó que se encuentra trabajando en una reestructuración interna del área para optimizar el uso y la distribución de los insumos, en función de la demanda y las necesidades médicas.

De esta manera, el Centro de Salud Villa Río Negro avanza en su proceso de mejora, con la mayoría de sus servicios en pleno funcionamiento y a la espera de completar detalles técnicos para su operatividad total.