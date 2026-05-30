Avanza la construcción de nichos en el cementerio local de La Escondida
La Municipalidad de La Escondida informó que continúa la construcción de nichos en el cementerio local, una obra que busca dar respuesta a las necesidades de la comunidad y mejorar los servicios brindados en este espacio público.
Los trabajos son realizados por personal municipal, que lleva adelante las tareas con el objetivo de ampliar la infraestructura disponible y garantizar mejores condiciones para los vecinos que utilizan el cementerio.
Desde el municipio destacaron que la iniciativa forma parte de las acciones orientadas a fortalecer los servicios esenciales y atender las demandas de la población, mediante obras que contribuyen al bienestar de la comunidad.
Asimismo, señalaron que las tareas se desarrollan con dedicación y compromiso, en el marco de una planificación destinada a mantener y mejorar los espacios públicos de la localidad.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar trabajando en diferentes áreas para brindar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos y acompañar el crecimiento de La Escondida.