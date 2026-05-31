Javier Martínez visitó Colonia Aborigen y recorrió el sitio histórico de la Masacre de Napalpí

El dirigente Javier Martínez visitó la localidad de Colonia Aborigen, donde mantuvo una reunión con el intendente Mateo Vucko y recorrió distintos espacios de la comunidad.

Durante la jornada, ambos realizaron una visita al Memorial Histórico de Memoria, Verdad y Justicia por la Masacre de Napalpí, un espacio dedicado a recordar los hechos ocurridos el 19 de julio de 1924 y a promover la reflexión sobre los derechos humanos y la memoria colectiva.

Martínez destacó la importancia de conocer y preservar estos sitios históricos, considerados fundamentales para mantener viva la memoria de uno de los episodios más trascendentes de la historia chaqueña.

La recorrida también permitió interiorizarse sobre distintas acciones y proyectos que se llevan adelante en Colonia Aborigen. En ese marco, el visitante valoró el trabajo realizado por la gestión municipal y agradeció la recepción brindada por el jefe comunal.

La visita se desarrolló en un contexto de intercambio institucional y de reconocimiento al valor histórico y cultural que representa el Memorial de Napalpí para la provincia del Chaco y para el país.