Caso Elvis Benítez: crecen las dudas por cuentas bancarias abiertas tras su desaparición

Nuevas incógnitas surgieron en la investigación por la desaparición de Elvis Benítez, luego de la declaración testimonial de una gerente del Banco Patagonia, en el marco de la causa que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.

El abogado de la familia, Pablo Vianello, señaló que la audiencia dejó más preguntas que respuestas, especialmente en torno a la apertura de cuentas bancarias a nombre del joven, quien se encuentra desaparecido desde 2017.

Según explicó, la única certeza que pudo aportar la testigo es que las cuentas en dólares en la entidad bancaria solo pueden abrirse de manera presencial, con la presentación del DNI y la firma de la documentación correspondiente. Sin embargo, no pudo precisar quién realizó el trámite ni dónde se inició.

Uno de los puntos más llamativos es que, pese a estos requisitos, no existiría documentación respaldatoria en el legajo digital del titular. “Nos confirmaron que hay cuentas en pesos y en dólares a nombre de Elvis Benítez, pero no hay información sobre cómo, cuándo ni quién las abrió”, indicó Vianello.

La situación genera especial preocupación, teniendo en cuenta que una de las cuentas habría sido abierta en 2025, varios años después de la desaparición del joven. “Queremos saber quién abrió esa cuenta si Elvis no está”, remarcó el abogado.

Desde diciembre, la Justicia viene solicitando información detallada a la entidad bancaria, incluso mediante un juzgado de garantías, pero las respuestas han sido consideradas insuficientes. De acuerdo a lo expresado, los informes enviados desde la casa central del banco en Buenos Aires no respondieron los puntos clave requeridos por la fiscalía.

Ante esta falta de precisiones, el Ministerio Público Fiscal evalúa nuevas medidas para avanzar en la investigación. “La fiscal se mostró muy ofuscada por la reticencia en la entrega de información, porque esto impide continuar con la causa”, sostuvo el letrado.

Por el momento, no hay elementos que vinculen a dirigentes sociales mencionados en etapas previas de la investigación, y el foco está puesto en esclarecer cómo se produjo la apertura de estas cuentas bancarias.

La causa continúa en curso y se espera que en los próximos días se definan nuevas acciones judiciales para intentar determinar responsabilidades en un caso que suma interrogantes con el paso del tiempo.