Carmen Delgado: «Debemos conocer nuestros derechos y hacer propias nuestras leyes»

Este sábado por la siesta, la Legislatura del Chaco junto al Cucai, llevaron a cabo el Festival «Celebra la Vida», en el Parque de la Democracia, en el marco del Día de la Donación de Órganos.

Se trató de un encuentro para homenajear la vida, concientizar y seguir construyendo una cultura donante en el Chaco.

La propuesta incluyó shows en vivo, actividades artísticas y recreativas, stands de salud, además de testimonios de personas trasplantadas y familiares de donantes, con el objetivo de homenajear a quienes dieron vida a través de la donación y seguir fortaleciendo el compromiso social con esta temática.

«Hoy culminamos un mes bastante movido, pero con buena recepción en cada uno de los barrios de Resistencia y en el interior de la provincia», sostuvo la presidente de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado.

«Venimos trabajando hace dos años con Cucai, a través de un convenio y entendiendo que nosotros tenemos que establecer que las leyes empiecen a tener vida. Cuando la gente las conoce, debe saber sus derechos. Así lo hicimos con varias leyes y una es la Ley Justina», determinó.

«Estamos trabajando en la concientización en cada uno de los barrios y ciudades del interior», agregó.