“Imago”: tras una exigente selección, quedó definido el elenco de la coproducción chaqueña con el Teatro Nacional Cervantes

En el Complejo Cultural Guido Miranda finalizó una exigente etapa de audiciones para conformar el elenco de Imago, la obra seleccionada en el marco del programa de coproducciones federales del Teatro Nacional Cervantes, en articulación con el Instituto de Cultura del Chaco.

El proyecto, basado en un texto de la autora chaqueña Gladys Gómez, comenzó a gestarse el año pasado, cuando se confirmó su selección a nivel nacional. A partir de entonces, se conformó un equipo de producción íntegramente local, mientras que el Cervantes asumió el acompañamiento técnico y artístico durante todo el proceso.

Durante la última semana se llevaron adelante las audiciones, que convocaron a 75 actores y actrices, de los cuales alrededor de 55 participaron efectivamente en las pruebas presenciales. El objetivo fue seleccionar a tres actores y tres actrices para integrar el elenco definitivo.

El representante del Teatro Nacional Cervantes, Alejandro —integrante del equipo de producción— explicó que el proceso se desarrolló a lo largo de cuatro jornadas intensivas. “Trabajamos a partir del texto seleccionado, con propuestas de los propios actores y también con indicaciones del director. Fue una instancia de mucho nivel, con gran calidad artística”, señaló.

La selección final, remarcó, respondió a las necesidades específicas de la obra y la construcción de los personajes, más que a una valoración individual de los participantes. “Siempre es una decisión difícil e injusta en algún punto, porque todos tenían condiciones, pero había que elegir en función del espectáculo”, agregó.

Con el elenco ya definido, el cronograma prevé el inicio de ensayos en mayo y junio, mientras que el estreno está programado para el 3 de julio. Las funciones se realizarán los sábados y domingos a las 21:30 durante julio y agosto, en la sala del Guido Miranda.

Además, desde la organización no descartan la posibilidad de realizar una gira por distintas localidades de la provincia, en función de la recepción del público.

La coproducción de Imago representa una nueva instancia de articulación entre el ámbito cultural chaqueño y una de las instituciones teatrales más importantes del país, consolidando el desarrollo de producciones locales con proyección nacional.