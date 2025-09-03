Villa Río Bermejito vivió una jornada histórica con el desfile militar en honor al legado sanmartiniano

La localidad de Villa Río Bermejito se vistió de celeste y blanco para celebrar una jornada cargada de emoción y patriotismo. En el marco del ejercicio militar “Libertador”, desarrollado en el norte argentino, el Ejército Argentino organizó un desfile como muestra de agradecimiento al acompañamiento de la comunidad local.

El evento tuvo un fuerte contenido histórico y cultural, ya que estuvo dedicado a recordar la figura del General José de San Martín, prócer de la independencia y ejemplo de valores que siguen vigentes en la identidad nacional.

Granaderos y música militar

El desfile contó con la destacada presencia de la banda musical del Ejército y de un contingente de Granaderos a Caballo, quienes engalanaron las calles de la localidad con su paso marcial, uniformes impecables y la solemnidad que caracteriza a este cuerpo histórico fundado por el propio San Martín.

El paso de los granaderos fue uno de los momentos más aplaudidos por vecinos y visitantes, que colmaron las calles para presenciar un espectáculo pocas veces visto en la región.

Educación y valores patrios

Durante la jornada, se compartió una reseña histórica sobre el rol de los Granaderos a Caballo en la gesta de la independencia, transmitiendo especialmente a los más jóvenes los valores de libertad, sacrificio y amor a la patria que guiaron al Libertador y a sus soldados.

El contacto directo de los niños con los uniformados permitió una experiencia educativa enriquecedora, fortaleciendo el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la comunidad, e incentivando el respeto por los símbolos patrios.

Orgullo local

El intendente Omar Reis destacó la importancia del acontecimiento y el rol del Ejército en la transmisión de la memoria histórica:

“Para nuestra comunidad es un orgullo haber recibido a los Granaderos y al Ejército Argentino. Estas jornadas nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y los valores que debemos mantener vivos en las nuevas generaciones”, expresó.

Un lazo entre la historia y el presente

La visita del Ejército Argentino a Villa Río Bermejito no solo significó un homenaje a San Martín, sino también una oportunidad de acercar la historia a la vida cotidiana de la comunidad. El desfile se convirtió en un verdadero puente entre el pasado y el presente, reafirmando la identidad nacional y fortaleciendo el sentido de pertenencia de los vecinos.