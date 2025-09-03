ABR/ Primera: Don Bosco suspiró y festejó en casa

En un juego correspondiente al Torneo Clausura, el «Salesiano» sacó un juego muy parejo y con gran nivel de juego por momentos, venciendo como local a Villa San Martín por 83 a 80. El goleador del partido fue Lucas Coronel, por el «Salesiano» con 26 puntos.

LAS ACCIONES

El juego arrancó muy intenso y con mucha efectividad en ambos lados, donde Lucas Coronel en los locales y Juan Pablo Páez por la visita calentaron la muñeca rápidamente y eso se notó (11-10). Sin embargo, a medida que los minutos fueron pasando, los locales fueron mejorando siempre con Mauro Coronel y Marcos Gauna, permitiéndole así llevarse los primeros 10 por 29 a 21.

El segundo cuarto continuó siendo muy inteso y parejo, aunque Don Bosco siempre mantuvo la ventaja con corajeadas de Iván Lugo y Facundo Córdoba que le dieron siempre una ventaja aceptable (39-34). Pero, a medida que los minutos fueron pasando, las acciones se emparejaron, donde Villa San Martín mejoró bastante con Santiago Rath a la cabeza y eso hizo que el juego vuelva a ser cerrado; segundo cuarto para los locales por 51 a 45.

En el tercer cuarto Don Bosco siguió estando arriba con Juan Cequeira e individualidades que le fueron dando respuestas y ventaja al equipo, ante un Villa San Martín que siempre encontró en Santiago Rath lo mejor en ataque (54-47). Sin embargo, cerca del cierre del periodo ambos equipos levantaron la eectividad desde los 6, 75, donde Lucas Coronel en los locales siguió siendo la mejor arma del equipo en ataque, ante un Villa San Martín que encontró en la jerarquía de Agustín Camisasca lo más claro y efectivo, permitiendo a su equipo revertir el score (54-55). Sin embargo, en el cierre del periodo, Don Bosco otra vez aprovechó a Lucas Coronel e Iván Lugo, cerrando el tercer periodo por 70 a 63.

Y el último cuarto fue o continuó siendo muy cerrado, donde el nerviosismo también jugó un papel fundamental y hubo lapsos donde los árbitros y los fallos generaron reclamos en los bancos y en los jugadores en cancha. Y el partido se cerró y la victoria fue para Don Bosco por 83 a 80 sobre Villa San Martín.

SÍNTESIS

DON BOSCO (83): Marcos Gauna 9, Iván Lugo 9, Juan Cequeira 20, Uriel García 8, Facundo Córdoba 7, Lucas Coronel 26, Fabricio Alvarenga 4, Franco Andreatta 0. ENTRENADOR: Juan Marcos Ferraris.

VILLA SAN MARTÍN (80): Santiago Rath 15, Ignacio Encinas 8, Tulio Gómez Brocal 11, Rodrigo Guisasola 2, Agustín Camisasca 16, Juan Pablo Páez 12, Juan Ignacio Godeas 8, Agustín Petroli 8. ENTRENADOR: Gonzalo Flores.

ÁRBITROS: Diego Acuña y Julio Vázquez.

ESTADIO: Centro Deportivo Don Bosco (Resistencia, Chaco)