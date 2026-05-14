Colonia Popular continúa con trabajos de mantenimiento y colaboración en escuelas de la localidad

La Municipalidad de Colonia Popular continúa desarrollando tareas de mantenimiento y colaboración en distintas instituciones educativas de la localidad, en el marco de un trabajo conjunto orientado a mejorar las condiciones de los establecimientos escolares.

Durante la jornada de este miércoles, personal municipal llevó adelante diferentes intervenciones tanto en el Jardín de Infantes como en la Escuela Primaria N° 27, realizando tareas de acondicionamiento y reparación.

Según informaron desde el municipio, en el Jardín de Infantes se efectuaron trabajos de corte de madera y despeje del patio, con el objetivo de mejorar los espacios utilizados diariamente por alumnos y docentes.

En paralelo, otro grupo de trabajadores municipales realizó arreglos y tareas de mantenimiento en los baños de la Escuela Primaria N° 27, atendiendo necesidades vinculadas al funcionamiento de las instalaciones sanitarias.

Desde la comuna destacaron que estas acciones forman parte del acompañamiento permanente que el municipio brinda a las instituciones educativas de Colonia Popular.

Además, señalaron que los trabajos continuarán durante los próximos días y se extenderán también la semana próxima, avanzando con nuevas tareas de mantenimiento y asistencia en distintos establecimientos.

“El compromiso es seguir colaborando con las escuelas y acompañando las necesidades de cada institución educativa”, expresaron desde el municipio.

Las tareas forman parte de una agenda de trabajo articulada entre el municipio y las instituciones locales para mejorar las condiciones de los espacios educativos y fortalecer el acompañamiento a la comunidad escolar.