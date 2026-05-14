Fontana realizó una jornada de reflexión sobre bullying y convivencia en la E.E.S. N° 36

La Municipalidad de Fontana llevó adelante una nueva jornada del proyecto “Bullying y convivencia: lo que hacemos importa”, destinada a estudiantes de primer año de la E.E.S. N° 36 “Martín Buber”, con el objetivo de promover espacios de diálogo, reflexión y acompañamiento entre los jóvenes.

La actividad se desarrolló con alumnos de 1° 3ª y 1° 4ª y estuvo coordinada por profesionales de Salud Mental del Hospital “Luis Fleitas”, integrantes del SEDRONAR y personal del área de Niñez del municipio.

Durante el taller se abordaron temas vinculados al bullying, la convivencia escolar, el respeto y la importancia de la contención emocional dentro de las instituciones educativas.

Según informaron desde el municipio, la jornada se realizó mediante dinámicas participativas que permitieron a los estudiantes expresarse, compartir experiencias y reflexionar sobre distintas situaciones que afectan la convivencia cotidiana.

Desde la comuna destacaron que estas acciones forman parte del compromiso asumido con las juventudes de Fontana y remarcaron la importancia de trabajar en prevención y acompañamiento dentro de las escuelas.

“Seguimos presentes en las instituciones educativas para que ningún joven se sienta solo”, señalaron desde la organización de la actividad.

Asimismo, remarcaron el trabajo articulado entre organismos municipales, sanitarios y nacionales para fortalecer políticas de prevención, contención y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes.

El proyecto continuará desarrollándose en distintos establecimientos educativos de la ciudad con nuevas jornadas orientadas a fomentar vínculos saludables y espacios de escucha para los estudiantes.