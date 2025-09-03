Margarita Belén se prepara para los Carnavales 2026 con clases de Samba No Pé

Con ritmo, alegría y gran convocatoria, comenzaron en Margarita Belén las clases de Samba No Pé, un estilo tradicional del carnaval brasileño que cada año gana más espacio en la preparación de comparsas y bailarines locales.

Las clases están a cargo del profesor Lauti De Mendiburu y se desarrollan los martes y viernes, de 20:30 a 21:30, en un espacio abierto a toda la comunidad.

Desde el municipio, que conduce el intendente Javier Martínez, señalaron que la propuesta busca fortalecer la identidad cultural de la localidad y, al mismo tiempo, comenzar a vivir desde ahora lo que serán los Carnavales 2026.

La convocatoria sigue abierta y está dirigida a todas las edades:

“Queremos que los vecinos se animen a sumarse, a disfrutar y a aprender un baile que transmite energía y pasión, y que será protagonista de los próximos carnavales”, destacaron desde la coordinación cultural.

Con esta iniciativa, Margarita Belén reafirma su apuesta por la cultura popular y se proyecta como uno de los puntos fuertes del calendario festivo chaqueño.