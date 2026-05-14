Claudia Panzardi destacó el crecimiento de Laguna Blanca y llamó a seguir construyendo “con trabajo y esperanza”

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, compartió un mensaje dirigido a la comunidad en el que destacó el crecimiento de la localidad y llamó a continuar trabajando de manera unida para fortalecer el desarrollo del pueblo.

A través de sus redes sociales, la jefa comunal expresó su mirada sobre el presente de Laguna Blanca y valoró el esfuerzo cotidiano de los vecinos para seguir avanzando pese a las dificultades económicas y sociales.

“Cada día trabajamos por el futuro de nuestra comunidad”, expresó Panzardi al iniciar su mensaje, donde remarcó la importancia del compromiso colectivo y el acompañamiento permanente de la ciudadanía.

La intendenta señaló que el crecimiento de la localidad se construye “paso a paso”, a partir de los sueños, el esfuerzo y el trabajo silencioso de muchas familias que diariamente aportan al desarrollo de la comunidad.

“Sabemos que todavía faltan muchas cosas, pero también sabemos que tenemos un enorme potencial y una comunidad que se levanta todos los días para seguir adelante”, sostuvo.

En otro tramo de su publicación, Panzardi convocó a fortalecer la convivencia social y el trabajo conjunto, destacando valores como el respeto, la paz y la solidaridad entre vecinos.

“Debemos seguir construyendo en armonía, con trabajo, con orden y con el deseo sincero de hacer el bien”, afirmó.

Además, destacó el espíritu de unidad de la comunidad de Laguna Blanca y aseguró que el futuro debe construirse entre todos los sectores.

“Somos una comunidad de esfuerzo, de amor y de hermandad, que mira hacia adelante con esperanza”, manifestó.

Finalmente, la intendenta renovó el compromiso de la gestión municipal con los vecinos y llamó a continuar trabajando de manera conjunta para alcanzar nuevos objetivos para la localidad.

El mensaje fue acompañado por expresiones de apoyo de vecinos y militantes en redes sociales, donde destacaron la continuidad de obras y acciones impulsadas por el municipio.