Villa Río Bermejito vivió una jornada de diversión con el evento “Penales Enjabonados”

La localidad de Villa Río Bermejito disfrutó de una jornada deportiva distinta y llena de alegría con el evento “Penales Enjabonados”, organizado por la Subsecretaría de Turismo en conjunto con la Subsecretaría de Deportes del municipio.

La actividad se realizó el domingo 2 de noviembre en el camping municipal, donde jóvenes de distintos barrios participaron de una original competencia de penales sobre una superficie enjabonada, que combinó destreza, equilibrio y mucha diversión.

El intendente Omar Reis destacó la gran convocatoria y el entusiasmo de los participantes: “Estas propuestas nos permiten fomentar el deporte y, al mismo tiempo, generar espacios de recreación sana y de encuentro para toda la comunidad”, expresó.

Durante la tarde, el público se acercó masivamente para alentar a los competidores y disfrutar del espectáculo, que se transformó en una verdadera fiesta familiar.

El evento, además de promover la actividad física y el espíritu deportivo, buscó fortalecer los lazos comunitarios y ofrecer una alternativa de entretenimiento saludable para los vecinos y visitantes de Villa Río Bermejito.

