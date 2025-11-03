La Municipalidad de Santa Sylvina entregó el título de propiedad a la Capilla Santa Teresita

En el marco de la Ordenanza Municipal N° 2623/2024, la intendenta Susana Maggio encabezó la entrega del título de propiedad de la Capilla Santa Teresita, ubicada en el barrio homónimo de Santa Sylvina.

El acto contó con la presencia del presbítero Blas Ávila, quien participó en representación de la Iglesia. La regularización fue llevada adelante por la Secretaría de Ordenamiento Territorial, Legal, Técnica y de Gestión Ambiental del municipio, como parte del programa de formalización de la propiedad de instituciones locales.

“Seguimos trabajando para garantizar la seguridad jurídica de las instituciones de nuestra Patria Chica, reconociendo su historia, su compromiso y su aporte a la comunidad”, destacó Maggio durante la ceremonia.

Con esta entrega, la gestión municipal reafirma su política de acompañamiento a entidades religiosas, sociales y comunitarias, promoviendo el ordenamiento y la transparencia en la administración de los bienes públicos y privados del municipio.