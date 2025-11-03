La Municipalidad de Santa Sylvina entregó el título de propiedad a la Capilla Santa Teresita

565482345_18157433389394301_4687471678845085521_n

En el marco de la Ordenanza Municipal N° 2623/2024, la intendenta Susana Maggio encabezó la entrega del título de propiedad de la Capilla Santa Teresita, ubicada en el barrio homónimo de Santa Sylvina.

El acto contó con la presencia del presbítero Blas Ávila, quien participó en representación de la Iglesia. La regularización fue llevada adelante por la Secretaría de Ordenamiento Territorial, Legal, Técnica y de Gestión Ambiental del municipio, como parte del programa de formalización de la propiedad de instituciones locales.

“Seguimos trabajando para garantizar la seguridad jurídica de las instituciones de nuestra Patria Chica, reconociendo su historia, su compromiso y su aporte a la comunidad”, destacó Maggio durante la ceremonia.

Con esta entrega, la gestión municipal reafirma su política de acompañamiento a entidades religiosas, sociales y comunitarias, promoviendo el ordenamiento y la transparencia en la administración de los bienes públicos y privados del municipio.

Más Noticias

574960040_122243284064188894_4107630327890123311_n

Villa Río Bermejito vivió una jornada de diversión con el evento “Penales Enjabonados”

572909956_18091708276879922_4821595771300229735_n

El Municipio de Pampa del Infierno continúa con intensos trabajos de mantenimiento urbano

574029269_1234917758672095_4858761829428867544_n

Gancedo celebró el Mes de la Educación Especial con una jornada de inclusión y alegría

Te pueden interesar

574960040_122243284064188894_4107630327890123311_n

Villa Río Bermejito vivió una jornada de diversión con el evento “Penales Enjabonados”

565482345_18157433389394301_4687471678845085521_n

La Municipalidad de Santa Sylvina entregó el título de propiedad a la Capilla Santa Teresita

Becario-Japon-2

Becario doctoral de FaCENA investiga sobre la predicción del clima en Japón

05PREMIOS-FERIA-PURO-DISENO-SINTEPLAST-2025-768x511-1

Talento UNNE: estudiantes de Diseño Industrial crearon las piezas de premiación de la Feria Puro Diseño 2025

WhatsApp Image 2025-11-03 at 13.24.39

Detuvieron a un sospechoso por un violento robo a mano armada ocurrido en septiembre en Resistencia