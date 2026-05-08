Continúan los trabajos de limpieza de cunetas en barrios de Fontana

La Municipalidad de Fontana llevó adelante nuevas tareas de limpieza y mantenimiento de cunetas en el barrio Lavalle, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos durante días de lluvia.

Los trabajos consistieron en el retiro de basura, sedimentos y malezas acumuladas en los desagües, permitiendo que el agua circule de manera más fluida y evitando estancamientos que puedan afectar a vecinos y calles del sector.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de un operativo permanente de mantenimiento urbano destinado a conservar los espacios públicos en mejores condiciones y reducir inconvenientes provocados por las precipitaciones.

Además, remarcaron la importancia de la colaboración de los vecinos para mantener limpios los desagües y evitar arrojar residuos en la vía pública, ya que esto contribuye al correcto funcionamiento del sistema pluvial.

Las tareas continuarán en otros barrios de la ciudad como parte de los trabajos integrales impulsados por la comuna bajo el lema “Cerca de la comunidad siempre”.