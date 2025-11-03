Villa Berthet fue sede de la competencia provincial TEC-RACING 2025

Con una destacada participación de jóvenes de toda la provincia, Villa Berthet fue escenario de la Competencia TEC-RACING 2025, un evento que reunió a 11 escuelas técnicas del Chaco para demostrar creatividad, innovación y trabajo en equipo en el diseño y construcción de vehículos eléctricos y experimentales.

La jornada, impulsada por el municipio junto a instituciones educativas, se desarrolló en un clima de entusiasmo y compañerismo, reflejando el talento y la energía de los futuros técnicos chaqueños.

Los resultados finales fueron los siguientes:

🏎️ Carrera 1/8 de milla

🥇 E.E.T. N°53 “Juan Domingo Perón” – Presidencia de La Plaza

👩🏽‍🔧 Carrera Sprint Femenino

🥇 E.E.T. N°40 “Tránsito Raúl Baldonado” – Villa Berthet

🧱 Carrera Desafío con Obstáculos

🥇 E.E.T. N°40 “Tránsito Raúl Baldonado” – Villa Berthet

⚙️ Competencia Desafío Final

🥇 E.E.T. N°40 “Tránsito Raúl Baldonado” – Villa Berthet

🥈 E.E.T. N°53 “Juan Domingo Perón” – Presidencia de La Plaza

🥉 U.E.G.P. N°40 Bachillerato Agrotécnico – Coronel Du Graty

El intendente Germán Honcheruk celebró el éxito del encuentro y destacó “la importancia de fomentar la educación técnica y el trabajo colaborativo entre las instituciones educativas del Chaco, formando jóvenes con conocimientos aplicados y visión de futuro”.

El evento dejó en claro que la juventud chaqueña avanza con pasión, ingenio y compromiso, acelerando hacia un futuro de innovación y desarrollo tecnológico.