Villa Río Bermejito: un fin de semana con intensa agenda cultural y territorial

La Municipalidad de Villa Río Bermejito, bajo la dirección del intendente Omar Reis, desarrolló durante el último fin de semana una serie de actividades sociales, culturales y deportivas en distintos puntos de la localidad, reforzando el acompañamiento territorial y la presencia del Estado municipal.

Según informó el facilitador del programa Ñachec, Luis Mancini, el viernes se concretó la entrega de módulos alimentarios en el barrio Brandel, acción que forma parte de la asistencia habitual que se brinda a familias de la comunidad.

El sábado, el grupo Pognolec encabezó actividades en la zona de Lavalle, donde se realizaron talleres y juegos nativos dirigidos a niños y jóvenes. Posteriormente, los equipos municipales trabajaron en la tirolesa de Tres Lagunas, y más tarde hicieron entrega de insumos deportivos a la escuelita de fútbol coordinada por el profesor Francisco Camera.

La agenda continuó el domingo con la presencia municipal en Santa Carmen, donde se celebró el Día de la Tradición con el taller de danzas argentinas. A pesar del mal clima, por la tarde se llevó adelante un destacado evento cultural en Fortín Lavalle, que contó con la participación de músicos locales y del grupo de danzas originarias Pocnolec. Este conjunto continúa expandiéndose y ya suma sedes en Villa Río Bermejito, El Espinillo y El Canal, lo que representa un crecimiento significativo de la actividad cultural en la región.

Desde el municipio destacaron que estas acciones reflejan “el compromiso de mantener una presencia activa en cada rincón de la comunidad y de acompañar el desarrollo cultural y social de nuestras familias”, en línea con los lineamientos establecidos por la gestión del intendente Omar Reis.