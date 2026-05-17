Fontana inauguró un nuevo laboratorio de análisis bioquímicos
La Municipalidad de Fontana participó de la inauguración del Laboratorio de Análisis Bioquímicos Fontana, ubicado sobre calle Jujuy al 4800, en un acto encabezado por el intendente Fernando Cuadra junto a profesionales de la salud y autoridades locales.
Durante la jornada estuvieron presentes la directora del Laboratorio Fontana, Griselda Prieto, y el director del Laboratorio Güemes, Luis Ramón Lugo, además de concejales, secretarios municipales, el jefe de ANSES Fontana, Eric Reyes, referentes de la comunidad y la Banda de Música de la Policía del Chaco.
Desde el municipio destacaron que la apertura del nuevo espacio representa un avance importante en materia de accesibilidad a la salud para los vecinos de la ciudad, ampliando las posibilidades de atención y realización de estudios bioquímicos en la localidad.
Las autoridades felicitaron al equipo profesional y a quienes forman parte de la institución, resaltando la importancia de continuar fortaleciendo los servicios sanitarios y la infraestructura vinculada al sistema de salud.
El nuevo laboratorio comenzará a brindar servicios en los próximos días, sumándose a la red de atención sanitaria disponible para la comunidad fontanense.