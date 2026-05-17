Fontana inauguró un nuevo laboratorio de análisis bioquímicos

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La Municipalidad de Fontana participó de la inauguración del Laboratorio de Análisis Bioquímicos Fontana, ubicado sobre calle Jujuy al 4800, en un acto encabezado por el intendente Fernando Cuadra junto a profesionales de la salud y autoridades locales.

Durante la jornada estuvieron presentes la directora del Laboratorio Fontana, Griselda Prieto, y el director del Laboratorio Güemes, Luis Ramón Lugo, además de concejales, secretarios municipales, el jefe de ANSES Fontana, Eric Reyes, referentes de la comunidad y la Banda de Música de la Policía del Chaco.

Desde el municipio destacaron que la apertura del nuevo espacio representa un avance importante en materia de accesibilidad a la salud para los vecinos de la ciudad, ampliando las posibilidades de atención y realización de estudios bioquímicos en la localidad.

Las autoridades felicitaron al equipo profesional y a quienes forman parte de la institución, resaltando la importancia de continuar fortaleciendo los servicios sanitarios y la infraestructura vinculada al sistema de salud.

El nuevo laboratorio comenzará a brindar servicios en los próximos días, sumándose a la red de atención sanitaria disponible para la comunidad fontanense.

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