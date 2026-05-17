Finalizó en La Escondida el curso de Modelado en Porcelana Fría

El intendente de La Escondida, Alfredo Caballero, destacó la participación de vecinos y vecinas en el curso de Modelado en Porcelana Fría, una propuesta de capacitación impulsada para promover el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo de actividades artesanales en la comunidad.

La capacitación estuvo a cargo del profesor Cristian Ortiz y se desarrolló a lo largo de dos encuentros, en los que los participantes pudieron incorporar distintas técnicas de modelado y elaborar trabajos artesanales.

Desde el municipio resaltaron que, además de los conocimientos adquiridos, el espacio permitió fortalecer vínculos entre los asistentes y generar un ámbito de encuentro e integración comunitaria.

Caballero subrayó la importancia de continuar acompañando iniciativas de formación y capacitación que brinden oportunidades a la comunidad, al tiempo que fomenten la cultura local y la participación de los vecinos.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de propuestas forman parte de las políticas impulsadas para promover actividades recreativas, culturales y educativas en distintos sectores de la localidad.