Charata comenzó a instalar nuevos reductores de velocidad frente a escuelas

La Municipalidad de Charata, junto al intendente Rubén Rach, inició este viernes la colocación de nuevos reductores de velocidad en distintos puntos de la ciudad, especialmente en sectores cercanos a establecimientos educativos, con el objetivo de reforzar la seguridad vial.

Según informaron desde el municipio, los tradicionales lomos de burro de cemento serán reemplazados por estructuras modernas de caucho desmontable, instaladas de acuerdo con las normas vigentes y acompañadas por su correspondiente señalización.

El primer operativo se llevó adelante frente a la Escuela Thames, con la participación de personal de las áreas de Tránsito y Obras Públicas. Las tareas continuarán durante los próximos días en otras arterias y escuelas de la ciudad.

Desde la comuna señalaron que la medida apunta a prevenir accidentes, ordenar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a estudiantes, docentes y familias que transitan diariamente por esos sectores.

Las autoridades destacaron además que este tipo de intervenciones forman parte de un plan integral de mejora urbana y seguridad vial impulsado en distintos barrios de la localidad.