Charata refuerza el programa de descacharrado para prevenir el dengue en el Barrio San Martín

La Municipalidad de Charata avanzó esta mañana con una nueva jornada del programa de descacharrado en el Barrio San Martín y sectores cercanos, en el marco de las acciones de prevención del dengue que se intensifican ante la cercanía de la temporada alta de mosquitos.

Los equipos municipales recorrieron la zona retirando elementos en desuso que pueden acumular agua y transformarse en potenciales criaderos de Aedes aegypti. Desde el municipio recordaron la importancia de la participación vecinal para garantizar la efectividad del operativo.

En ese sentido, se solicitó a los vecinos que colaboren colocando en la vereda todos aquellos objetos que ya no utilicen —como recipientes, partes de electrodomésticos, cubiertas y otros materiales— para facilitar su recolección.

Las autoridades locales anticiparon que en los próximos días el programa continuará en otros sectores de la ciudad, conforme al cronograma que será informado con antelación para que cada barrio pueda preparar su descacharrado.

La comuna reiteró que la lucha contra el dengue requiere del compromiso de toda la comunidad: “Entre todos podemos prevenir el dengue”, remarcaron.

 

