Colonia Elisa participó del 29° Encuentro Nacional de Municipios Turísticos en Bariloche

La Municipalidad de Colonia Elisa estuvo presente en el 29° Encuentro Nacional de Municipios Turísticos, realizado recientemente en la ciudad de San Carlos de Bariloche, uno de los principales espacios de articulación federal para el fortalecimiento de la gestión turística local.

En representación del municipio participó Gabriela Bobadilla, referente del Área de Turismo, quien tomó parte de mesas de trabajo, capacitaciones y espacios de intercambio junto a funcionarios y especialistas de distintos puntos del país.

Durante las jornadas se abordaron temas centrales para el desarrollo del turismo, como la planificación estratégica de destinos, la promoción de atractivos locales, las nuevas tendencias y herramientas tecnológicas aplicadas al sector, además de la sustentabilidad ambiental, social y económica.

Desde la gestión municipal destacaron la importancia de la formación continua y de la articulación con otras localidades para consolidar el crecimiento turístico regional. En ese sentido, remarcaron que Colonia Elisa busca potenciar sus recursos naturales, culturales y productivos, entendiendo al turismo como una herramienta clave para el desarrollo local.