Villa Río Bermejito reactivó la BOCAP para reforzar la limpieza y el cuidado de la ciudad

La Municipalidad, a través del área de Obras y Servicios Públicos, anunció la puesta en marcha nuevamente de la máquina BOCAP, un equipo clave para las tareas de mantenimiento urbano que estuvo fuera de servicio por una avería.

Tras el reacondicionamiento, la BOCAP volverá a recorrer las calles para apoyar al personal de limpieza, aliviando su carga de trabajo y permitiendo mayor eficiencia en el barrido y la higiene de la localidad.

El municipio indicó que el equipo se utilizará no solo para la limpieza cotidiana, sino también en acciones de embellecimiento y cuidado de los espacios públicos, favoreciendo un entorno más saludable y agradable para todos los vecinos.

La reactivación de la BOCAP refleja el compromiso de la gestión municipal, encabezada por el intendente Omar Reis, con el bienestar y la calidad de vida de la comunidad.

