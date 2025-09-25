Detuvieron en Barranqueras a un joven acusado de robo: vecinos lo redujeron y la policía recuperó $230 mil

Un joven de 25 años fue detenido este martes luego de arrebatar una bolsa con $230.000 y un celular a una mujer que se dirigía a depositar el dinero en el Nuevo Banco del Chaco. Vecinos que presenciaron el hecho lograron interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de la policía.

El hecho

Según la denuncia de Leda Laura Benítez (46), el hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana cuando salía de su agencia de quiniela ubicada en calle Tatané al 400. Circulaba en bicicleta cuando fue interceptada en la intersección con Arturo Illia por un motociclista de tez oscura, vestido con un pantalón corto marrón, chaleco negro con letras blancas y buzo negro con capucha. El delincuente le arrebató del canasto la bolsa con el dinero y un teléfono celular Motorola Samsung A34.

La víctima pidió ayuda a los gritos y varios vecinos, junto a un automovilista, lograron cerrarle el paso en pasaje 9 de Julio al 4900. El motociclista cayó y fue reducido hasta que llegó personal policial.

Detención y secuestro

El sospechoso fue identificado como Marcos Ezequiel López (25), con domicilio en avenida Río Negro 5580, quien fue trasladado a Medicina Legal y notificado de su aprehensión por supuesto robo en grado de tentativa.

En el lugar se secuestró una motocicleta Zanella ZB sin plásticos ni dominio, motor N° 1P53FMHBS47468, utilizada en el hecho. El dinero y el celular fueron recuperados y restituidos a la damnificada.

Antecedentes

Al consultar el Sistema de Gestión Biométrica (SIGEBI), se constató que López ya tenía pedidos de aprehensión por un robo ocurrido el 23 de septiembre de 2024, en perjuicio de Carmen Echenique, y también estaba vinculado a una causa por supuesto hurto en trámite en la Fiscalía de Investigación Complejas.

La fiscal penal N° 10, Beatriz Liliana Irala, ordenó que el detenido sea trasladado a sede judicial junto con el expediente correspondiente.