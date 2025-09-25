Tres Isletas fortalece la producción rural con un programa de apoyo a pequeños agricultores

La Municipalidad de Tres Isletas, a través de la Secretaría de Producción, lleva adelante un plan de acompañamiento al sector agrícola que busca impulsar el desarrollo económico y social de las familias rurales. En los últimos días, se realizaron tareas de roturación de suelo en el Lote 15 de Colonia Lalelay, un trabajo clave para la siembra de sementera baja, mandioca, maíz y posturas, que beneficiará a 16 pequeños productores de la zona.

El operativo de preparación de la tierra, que se ejecutó con maquinaria municipal, garantiza condiciones óptimas para el crecimiento de los cultivos en una etapa del año donde los suelos requieren una atención especial. Según explicaron desde la Secretaría, este tipo de labores son fundamentales para mejorar la productividad y asegurar la continuidad de la agricultura familiar, que constituye uno de los pilares económicos y culturales de la región.

Los productores que participaron de esta iniciativa son en su mayoría familias que dependen directamente de la actividad agrícola para su sustento diario. La posibilidad de acceder a un servicio de roturación gratuito o a muy bajo costo significa no solo un alivio económico, sino también un respaldo técnico que permite planificar mejor las siembras y optimizar los tiempos de trabajo.

El municipio, que encabeza una gestión orientada a la promoción de la economía regional, considera que este tipo de acciones no solo aportan a la generación de ingresos locales, sino que también fortalecen el arraigo rural y la soberanía alimentaria, al fomentar el cultivo de productos esenciales como el maíz y la mandioca, tradicionales en la dieta chaqueña.

“Nuestro compromiso es acompañar a los productores en cada etapa de su trabajo. Sabemos que la agricultura familiar sostiene a muchas familias y es clave para el crecimiento de Tres Isletas”, expresaron desde la Secretaría de Producción, al destacar la importancia de seguir invirtiendo en la preparación de suelos y en la asistencia técnica a los agricultores.

La roturación de tierras es solo una de las líneas de acción que el municipio viene desarrollando en el sector rural. En paralelo, se avanza en programas de capacitación, provisión de semillas y asistencia técnica, con el objetivo de que los productores puedan diversificar cultivos, mejorar la calidad de sus productos y acceder a nuevos mercados.

Con estas políticas, la Municipalidad de Tres Isletas reafirma su rol activo en la construcción de una economía local más sólida y sustentable, donde el trabajo de los pequeños productores sea reconocido como motor del desarrollo. La apuesta por el fortalecimiento de la agricultura familiar no solo promueve la generación de empleo y el dinamismo económico, sino que también contribuye a preservar tradiciones productivas y a garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad.

De esta manera, Tres Isletas continúa avanzando en su objetivo de crecimiento integral, combinando apoyo a la producción, cuidado del entorno rural y mejora de las condiciones de vida de sus habitantes, con la convicción de que el desarrollo de la región comienza por fortalecer a quienes trabajan la tierra día a día.