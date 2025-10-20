Villa Río Bermejito impulsa la educación superior con el apoyo de la UNNE

561663942_122240511536188894_2042772559800888009_n

En una gestión clave para el desarrollo educativo del interior chaqueño, el intendente Omar Reis, junto a la secretaria de Gobierno Mónica Sander y el facilitador Luis Mansini del paraje El Ñachec, mantuvieron una importante reunión con representantes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). El encuentro tuvo como eje central avanzar en un convenio de cooperación que permita acercar la educación universitaria a los jóvenes de la localidad.

Un paso decisivo hacia la igualdad de oportunidades

El proyecto impulsado por la gestión de Reis busca que Villa Río Bermejito se convierta en sede de carreras universitarias dependientes de la UNNE, una iniciativa que apunta a eliminar las barreras económicas y de traslado que hoy dificultan el acceso de muchos estudiantes a la educación superior.

“Queremos que nuestros jóvenes puedan estudiar y formarse sin tener que dejar su lugar de origen. Apostamos a la educación como herramienta de transformación y crecimiento social”, expresó el intendente Omar Reis tras la reunión.

Educación y desarrollo para el interior chaqueño

La propuesta contempla la posibilidad de articular carreras presenciales y semipresenciales, priorizando aquellas vinculadas con las necesidades productivas, sociales y culturales de la región. De este modo, el municipio busca construir un polo educativo que potencie las oportunidades de formación y empleo para las nuevas generaciones.

Desde la UNNE valoraron la iniciativa y expresaron la disposición de la institución para trabajar en conjunto en la planificación académica y logística, garantizando estándares de calidad educativa.

Compromiso con el futuro

La gestión de Reis viene consolidando una agenda enfocada en la educación, el desarrollo local y la inclusión, fortaleciendo vínculos con instituciones académicas y organismos del Estado para generar oportunidades concretas.

“La educación es la base del progreso. Este acuerdo con la UNNE es una inversión en el futuro de Bermejito y en los sueños de nuestros jóvenes”, subrayó el jefe comunal.

Con este paso, Villa Río Bermejito reafirma su compromiso con el desarrollo humano y la igualdad de oportunidades, abriendo un nuevo horizonte para los estudiantes del norte chaqueño.

Más Noticias

564527275_1149671083973475_5345123817647241969_n

Charata celebró el Gran Premio 111° Aniversario con una vibrante fecha del automovilismo zonal

565176389_1245364850964344_1501189820144059505_n

Castelli celebró el Día de la Madre con una multitudinaria feria artesanal y emprendedora

565707614_1124850699769491_1276599141816445730_n

Emotiva Mateada Rosa en Capitán Solari: una tarde de conciencia, esperanza y unión comunitaria

Te pueden interesar

564527275_1149671083973475_5345123817647241969_n

Charata celebró el Gran Premio 111° Aniversario con una vibrante fecha del automovilismo zonal

561663942_122240511536188894_2042772559800888009_n

Villa Río Bermejito impulsa la educación superior con el apoyo de la UNNE

565176389_1245364850964344_1501189820144059505_n

Castelli celebró el Día de la Madre con una multitudinaria feria artesanal y emprendedora

565707614_1124850699769491_1276599141816445730_n

Emotiva Mateada Rosa en Capitán Solari: una tarde de conciencia, esperanza y unión comunitaria

432882w790h527c.jpg

Argentina perdió y Marruecos es el nuevo campeón