Villa Río Bermejito impulsa la educación superior con el apoyo de la UNNE

En una gestión clave para el desarrollo educativo del interior chaqueño, el intendente Omar Reis, junto a la secretaria de Gobierno Mónica Sander y el facilitador Luis Mansini del paraje El Ñachec, mantuvieron una importante reunión con representantes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). El encuentro tuvo como eje central avanzar en un convenio de cooperación que permita acercar la educación universitaria a los jóvenes de la localidad.

Un paso decisivo hacia la igualdad de oportunidades

El proyecto impulsado por la gestión de Reis busca que Villa Río Bermejito se convierta en sede de carreras universitarias dependientes de la UNNE, una iniciativa que apunta a eliminar las barreras económicas y de traslado que hoy dificultan el acceso de muchos estudiantes a la educación superior.

“Queremos que nuestros jóvenes puedan estudiar y formarse sin tener que dejar su lugar de origen. Apostamos a la educación como herramienta de transformación y crecimiento social”, expresó el intendente Omar Reis tras la reunión.

Educación y desarrollo para el interior chaqueño

La propuesta contempla la posibilidad de articular carreras presenciales y semipresenciales, priorizando aquellas vinculadas con las necesidades productivas, sociales y culturales de la región. De este modo, el municipio busca construir un polo educativo que potencie las oportunidades de formación y empleo para las nuevas generaciones.

Desde la UNNE valoraron la iniciativa y expresaron la disposición de la institución para trabajar en conjunto en la planificación académica y logística, garantizando estándares de calidad educativa.

Compromiso con el futuro

La gestión de Reis viene consolidando una agenda enfocada en la educación, el desarrollo local y la inclusión, fortaleciendo vínculos con instituciones académicas y organismos del Estado para generar oportunidades concretas.

“La educación es la base del progreso. Este acuerdo con la UNNE es una inversión en el futuro de Bermejito y en los sueños de nuestros jóvenes”, subrayó el jefe comunal.

Con este paso, Villa Río Bermejito reafirma su compromiso con el desarrollo humano y la igualdad de oportunidades, abriendo un nuevo horizonte para los estudiantes del norte chaqueño.