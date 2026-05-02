Cote Lai avanza con obras de alcantarillado para mejorar el drenaje y prevenir inundaciones

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El municipio de Cote Lai puso en marcha nuevos trabajos de mantenimiento y colocación de alcantarillas en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos durante jornadas de lluvias intensas.

Las tareas se desarrollan actualmente en la zona conocida como Lado B, donde se ejecutan intervenciones clave para mejorar la transitabilidad de las calles y garantizar mayor seguridad para los vecinos. Desde la comuna destacaron que estas obras forman parte de un plan integral de infraestructura que busca dar respuesta a una problemática recurrente en épocas de precipitaciones.

En este sentido, se remarcó que la instalación de nuevas alcantarillas permitirá un drenaje más eficiente, reduciendo el impacto de las lluvias y evitando acumulaciones de agua que dificultan la circulación vehicular y peatonal.

Asimismo, las autoridades solicitaron a la comunidad circular con precaución por los sectores intervenidos, debido a la presencia de maquinaria pesada y personal trabajando en la zona.

“Estas obras son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Sabemos que los trabajos pueden generar molestias momentáneas, pero los beneficios serán duraderos”, señalaron desde el municipio.

Finalmente, se destacó que este tipo de intervenciones forman parte de una política sostenida de mejoras urbanas, orientada a fortalecer la infraestructura local y acompañar el crecimiento del pueblo.

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