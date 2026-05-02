Pampa Almirón: retomarán la pavimentación de la Ruta 48 y obras clave en el barrio Esperanza

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La intendente de Pampa Almirón, Gladys Lilian Piccilli, informó que se reactivarán importantes obras viales tras una reunión con la Dirección de Vialidad Provincial.

El encuentro, del que participó el ingeniero Omar Canela, permitió confirmar la continuidad de los trabajos de pavimentación sobre la Ruta Provincial N° 48, una obra considerada histórica para la comunidad.

Según se detalló, las tareas se retomarán en dos frentes: uno desde la intersección con la Ruta 90 en dirección a la localidad, y otro desde el punto donde la obra había quedado paralizada, también avanzando hacia esa traza.

Además, el proyecto contempla la reconstrucción de un puente, fundamental para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en la zona.

En paralelo, se anunció la ejecución de 10 cuadras de enripiado en el barrio Esperanza, dando cumplimiento a compromisos asumidos con los vecinos.

Desde el municipio destacaron que estas obras representan un avance significativo para el desarrollo local, al tiempo que mejoran la conectividad y las condiciones de circulación en la región.

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