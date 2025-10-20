Charata celebró el Gran Premio 111° Aniversario con una vibrante fecha del automovilismo zonal

La pasión por los motores volvió a encenderse en el Autódromo Enrique “Gringo” Dionisi, donde se disputó la 7ª fecha del Campeonato Zonal Chaqueño de Automovilismo, en el marco del Gran Premio 111° Aniversario de Charata.

El intendente Rubén Rach, junto al presidente del Concejo Alejandro Barcala, concejales y funcionarios municipales, acompañó la jornada y encabezó la entrega de premios a los ganadores, destacando el valor deportivo y turístico del evento.

“Este fin de semana vivimos una verdadera fiesta del deporte motor. Charata volvió a ser el epicentro del automovilismo chaqueño y eso nos llena de orgullo. Agradecemos a los pilotos, a las familias y al público que se acercó desde distintos puntos de la provincia”, expresó el jefe comunal.

Un fin de semana a pura velocidad y emoción

Durante las competencias, decenas de pilotos de toda la región brindaron un espectáculo de alto nivel deportivo, con maniobras, sobrepasos y finales vibrantes que mantuvieron en vilo al público que colmó las tribunas del autódromo.

El evento fue organizado por el Charata Autoclub, que recibió el reconocimiento de las autoridades locales por su compromiso y esfuerzo en la reactivación del automovilismo zonal en la ciudad.

“El regreso del automovilismo a Charata no es solo una alegría para los fanáticos, sino también un impulso para la economía local, el turismo y la identidad deportiva de la región”, señaló Rach, quien reafirmó el acompañamiento del municipio a estas iniciativas.

Charata, capital del deporte motor

Con esta fecha, el automovilismo zonal consolida su regreso a Charata, una ciudad con historia en las competencias automovilísticas y con un público fiel que celebra cada jornada de velocidad y camaradería.

El intendente Rach agradeció a los equipos técnicos, a los trabajadores municipales y al público por el acompañamiento: “Queremos que esta sea una tradición que continúe. Charata tiene un autódromo que está entre los mejores del Chaco y seguiremos trabajando para potenciarlo”.

El Gran Premio 111° Aniversario se convirtió en una verdadera fiesta del deporte, la comunidad y la pasión por los motores, reflejando el espíritu de una ciudad que celebra su historia apostando al crecimiento y la unidad.