Castelli celebró el Día de la Madre con una multitudinaria feria artesanal y emprendedora

La Plaza San Martín se colmó de color, música y sonrisas durante la gran Feria del Día de la Madre, un evento que reunió a más de 180 feriantes, entre artesanos, manualistas y emprendedores locales, que ofrecieron una variada muestra de talento, creatividad y esfuerzo comunitario.

Durante toda la jornada, los vecinos disfrutaron de productos gastronómicos, artesanales y de diseño, elaborados con dedicación por manos castelenses que encontraron en sus oficios una oportunidad para generar ingresos, fortalecer la economía familiar y construir un futuro mejor.

Un homenaje a las madres y al trabajo local

La feria tuvo como protagonistas a las madres, quienes recibieron regalos, sorteos y sorpresas en una tarde pensada especialmente para agasajarlas. El ambiente festivo estuvo acompañado por shows artísticos y una gran concurrencia de público, que convirtió la plaza central en un verdadero punto de encuentro comunitario.

El intendente Pío Sander acompañó el desarrollo del evento, recorrió los stands y saludó personalmente a las expositoras y feriantes. “Nos llena de orgullo ver este crecimiento del emprendedurismo local. Cada puesto representa esfuerzo, creatividad y la decisión de salir adelante con trabajo propio”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal felicitó a todas las madres en su día y destacó la importancia de estos espacios para impulsar la economía social y fomentar la participación ciudadana.

Una gestión que impulsa el desarrollo local

También participaron del encuentro el secretario de Cultura y Turismo, Rubén Romero, y el subsecretario de Ceremonial y Protocolo, Walter Benítez, quienes remarcaron el acompañamiento del municipio a los emprendedores a través de ferias, capacitaciones y actividades culturales que potencian el movimiento económico de la ciudad.

La jornada cerró entre aplausos, música y emociones, dejando en claro que Castelli vive y celebra con su gente, reconociendo en cada madre y en cada emprendedor el motor del crecimiento local.