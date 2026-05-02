Hermoso Campo avanza con la instalación de luminarias LED en distintos barrios

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La Municipalidad de Hermoso Campo continúa con el plan de modernización del alumbrado público mediante la colocación de nuevas luminarias LED en distintos sectores de la localidad.

En esta oportunidad, los trabajos se realizaron en el barrio Itatí Norte y en la zona céntrica, donde se sumaron artefactos que mejoran la visibilidad y contribuyen a reforzar la seguridad de los vecinos.

Desde el municipio destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de una política sostenida para optimizar los servicios públicos y avanzar hacia una comunidad más moderna y segura.

Asimismo, remarcaron que el recambio de luminarias permite una mayor eficiencia energética y mejores condiciones de iluminación en espacios clave para la circulación diaria.

Internacionales

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